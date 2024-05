Stiri pe aceeasi tema

- Contractele futures pentru titeiul Brent au crescut cu 42 de centi, sau cu 0,5%, pana la 83,21 dolari pe baril. Contractele futures pentru titeiul West Texas Intermediate din SUA au crescut cu 66 de centi, sau cu 0,8%, la 78,92 dolari pe baril. Datele chineze din weekend au aratat ca preturile de consum…

- Dupa publicarea raportului, directorul general al Boeing, Dave Calhoun, a declarat pentru CNBC ca o intelegere pentru achizitionarea furnizorului sau cheie Spirit AeroSystems este mai mult decat probabila in al doilea trimestru. Cei doi producatori au confirmat discutiile, desi preturile raman o provocare…

- Boeing a declarat ca produce mai putine avioane MAX cu un singur culoar pentru a imbunatati calitatea productiei, dupa ce desprinderea unui panou de usa de pe un avion 737 MAX 9 aflat in timpul zborului a atras o atentia sporita a autoritatilor de reglementare fata de producatorul de avioane american.…

- Plata este echivalenta cu profiturile pierdute in trimestrul respectiv, a spus transportatorul intr-un docoment depus la autoritatile de reglementare, adaugand ca asteapta compensatii suplimentare. Un avion MAX 9 operat de Alaska Airlines a suferit o explozie a unui panou de usa, in timpul zborului,…

- Pasagerii care se aflau intr-un avion Boeing 737 MAX 9 al Alaska Airlines care a suferit o urgenta in aer pe 5 ianuarie, din cauza desprinderii unui panou de usa in timpul zborului, au fost anunțate de Biroul Federal de Investigatii (FBI) ca ar putea sa fi fost victimele unei infractiuni, relateaza…

- The Air Current, o publicatie din industria aviatiei, a relatat miercuri ca miscarea unui scaun din cabina de pilotaj este un punct cheie al anchetei referitoare la zborul cu probleme de luni. Boeing a declarat vineri ca a luat masura de precautie de a reaminti operatorilor un buletin de service din…

- BREAKING: United Airlines Boeing 777 loses tire while taking off from San Francisco, crushing cars on the ground — BNO News (@BNONews) United a precizat ca face demersuri pentru ca o noua aeronava sa continue calatoria. La bordul avionului de tip Boeing B777-200 se aflau 249 de persoane. Incidentul…

- Actiunile Spirit au crescut cu pana la 13% vineri, in timp ce actiunile Boeing au scazut cu aproximativ 1%. Spirit Aerosystems are o capitalizare de piata de circa 3,3 miliarde de dolari. ”Nu comentam speculatiile de pe piata”, a declarat un purtator de cuvant al Spirit Aerosystems pentru CNBC. De asemenea,…