Boeing a spus ca o mare parte din compensatia CEO-ului Dave Calhoun este sub forma de actiuni, a caror valoare a scazut dupa o desprindere a unui panou de usa a unui avion 737 MAX 9, in timpul zborului, in ianuarie. Valoarea ajustata a compensatiei totale a lui Calhoun in 2023 este de 24,8 milioane de dolari, a spus compania intr-un dosar de reglementare. Actiunile Boeing au scazut cu aproape 30% in acest an, deoarece compania se confrunta cu preocuparile de calitate din partea autoritatilor de reglementare si a clientilor, in urma incidentului din 5 ianuarie care a implicat un avion 737 MAX 9…