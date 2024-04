Stiri pe aceeasi tema

- Camera Deputatilor a aprobat, luni, modificarea Regulamentului forului legislativ, astfel incat, pana la constituirea structurilor de conducere ale Camerei, lucrarile de plen sa fie conduse de deputatul cu cel mai mare numar de mandate parlamentare exercitate si nu de cel mai in varsta, cum este acum,…

- Un barbat in varsta de 30 de ani care a violat o fata de 15 ani și a lasat-o insarcinata a fost arestat preventiv. Victima și agresorul sunt rude. Potrivit Parchetului de pe langa Judecatoria Arad, barbatul in varsta de 30 de ani a fost reținut duminica, pentru viol. Ulterior, s-a dispus schimbarea…

- Jalen Green (21 de ani), unul dintre jucatorii de mare viitor din NBA, pare sa fie fericit și in viața privata. Draya Michele (39 de ani), actrița, model și designer, ar fi insarcinata cu copilul starului echipei Houston Rockets. Draya are deja doi baieți, unul in varsta de 17 ani și altul in varsta…

- La varsta de 46 de ani, Annes pare ca ține timpul in loc! Indragita artista arata impecabil, are un trup de invidiat și le poate da clasa domnișoarelor in varsta de 20 de ani! Cantareața are o relație de peste doua decenii cu Dan Anghel, insa nici pana acum nu s-au casatorit și nu au […] The post Secretul…

- Otilia Bilionera s-a casatorit in urma cu cateva luni cu un barbat de origine turca și este in culmea fericirii. Acum au aparut zvonuri ca artista este insarcinata, iar ea a reacționat și a oferit raspunsul mult așteptat de catre fanii sai.In luna octombrie a anului trecut, Otilia Bilionera s-a casatorit…