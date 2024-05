Un barbat a fost arestat preventiv dupa ce, in doar doua ore, și-a batut soția, a facut accident cu mașina, apoi și-a dat foc la casa. Totul s-a intamplat in noaptea de luni spre marți, in municipiul Constanța. „In jurul orei 00.30, in timp ce se afla in locuinta sa din municipiul Constanta, inculpatul H.L.F. a agresat-o fizic pe sotia lui, H.L.G. Aceasta a suferit vatamari corporale si a fost transportata de un echipaj de ambulanta la o unitate medicala”, au transmis reprezentantii Parchetului de pe langa Judecatoria Constanta. Barbatul, care se afla sub influenta bauturilor alcoolice, a urcat…