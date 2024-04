Caz de groază în Timiș: Un bărbat care a plecat să se sinucidă a provocat intenționat un accident cu trei victime Un barbat care s-a certat cu tatal sau și apoi a plecat cu mașina cu intenția de a se sinucide a provocat un accident cumplit pe un drum din județul Timiș, in urma caruia o persoana a cazut din mașina, fiind ranita grav. Tanarul este cercetat acum pentru tentativa de omor. Procurorii din cadrul Parchetului de pe langa Tribunalul Timiș au dispus trimiterea in judecata a unui barbat pentru savarsirea tentativei la infracțiunea de omor. Potrivit procurorilor, in 24 ianuarie, in jurul orei 15.00, pe fondul unor discuții contradictorii cu tatal și cu intenția declarata de a se sinucide, inculpatul,… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

Sursa articol si foto: stiripesurse.ro

