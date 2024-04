Stiri pe aceeasi tema

- Documentele de studii eliberate de unitațile de invațamant din Romania și Ucraina sunt recunoscute reciproc de cele doua state, informeaza Rador Radio Romania. Senatul a ratificat acordul semnat in acest sens intre Guvernul de la București și Cabinetul de miniștri de la Kiev. Astfel, diploma de Bacalaureat…

- Ministerul Agriculturii a anunțat, oficial, ca, in 2024, Romania nu a importat niciun fel de cereale. Conform agridata, site-ul oficial de raportare al Comisiei Europene, țara noastra a importat circa 3.500 tone de porumb, in valoare de aproape 7,3 milioane de euro, sugerand ditamai evaziunea fiscala…

- Stadiul lucrarilor la noul camin studentesc al Universitatii "Ovidiusldquo; din Constanta au ajuns la 70 , potrivit anuntului facut de Compania Nationala de Investitii.Caminul va asigura 167 de locuri de cazare, in camere tip garsoniera, complet mobilate si dotate bai proprii.Cladirea va fi prevazuta…

- Procurorii din cadrul Directiei Nationale Anticoruptie ndash; Sectia de combatere a infractiunilor asimilate infractiunilor de coruptie anunta ca au dispus punerea in miscare a actiunii penale si retinerea pentru 24 de ore, incepand cu datele de 13 si 14 februarie 2024, a sase persoane, dupa cum urmeaza:…

- Directorul adjunct al Termocentralei Rovinari, din cadrul Complexului Energetic Oltenia, este acuzat oficial de procurorii anticorupție de luare de mita. Iosif Chirca a comis faptele de corupție in calitate de director al Termocentralei Rovinari. Este pus sub control judiciar. In același dosar au fost…

- Intr-un efort de a ține pasul cu schimbarile din piața muncii și tehnologii noi, Ministerul Muncii și Solidaritații Sociale a anunțat introducerea a șapte noi ocupații in Clasificarea Ocupațiilor din Romania (COR). Ordinul comun, semnat de ministrul Muncii și Solidaritații Sociale, Simona Bucura-Oprescu,…

- Cunoscuta productie „Titanic”, cu actorii Leonardo DiCaprio si Kate Winslet, poate fi urmarita in varianta 4K pe Disney+, scrie pagiandemedia.ro. Regizat de James Cameron in 1997, filmul este disponibil din 2 februarie pe platforma de filme si seriale Disney+. In rolurile principale, Leonardo DiCaprio…

- La data de 1 februarie a.c., in jurul orei 08.30, politistii din cadrul Serviciului Siguranta Rutiera au fost sesizati cu privire la faptul ca, pe DN 2A, in afara localitatii Ovidiu, s a produs un accident rutier, potrivit IPJ Constanta. Din primele cercetari, politistii au stabilit ca o femeie, de…