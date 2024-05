Stiri pe aceeasi tema

- Moneda nationala s-a depreciat in continuare, marți, in raport cu euro, comparativ cu tranzacțiile de luni, dar s-a apreciat fața de dolarul american, arata cursul BNR. Banca Nationala a Romaniei (BNR) a anunțat un curs de 4,9759 lei, pentru un euro, fata de luni, cand a fost de 4,9758 lei. Aprecierea…

- Moneda nationala s-a depreciat marti in raport cu euro, care a fost calculat de Banca Nationala a Romaniei (BNR) la 4,9762 lei, in crestere cu 0,04 bani (+0,01%) fata de cotatia precedenta, de 4,9758 lei. Pe de alta parte, comparativ cu dolarul, valoarea leului a crescut, moneda americana fiind cotata…

- La inceputul acestei saptamani, Banca Naționala a Moldovei a stabilit un curs de schimb care indica o intarire a leului moldovenesc in raport cu euro, inregistrand o scadere de 8 bani, in timp ce fața de dolarul american leul s-a depreciat, cu o creștere de 5 bani.

- Banca Nationala lanseaza pe 17 aprilie in circuitul numismatic o moneda din aur, o moneda din argint si o moneda din tombac cuprat cu tema 200 de ani de la nasterea lui Avram Iancu. Moneda de aur are o valoare nominala de 500 lei si un preț de vanzare de 15.600 lei, exclusiv TVA. Moneda de argint are…

- Valentin Lazea a facut declarații care par ieșite din comun avand in vedere ca este economistul-șef al Bancii Naționale a Romaniei (BNR). Economistul-șef al Bancii Naționale a Romaniei (BNR), Valentin Lazea , trage un semnal de alarma, afirmand ca oamenii ar trebui sa renunțe la așteptarile ca nivelul…

- Economie Ajutor de stat pentru apicultori – 25 lei/familia de albine februarie 29, 2024 11:37 Guvernul a adoptat Ordonanța de Urgența privind instituirea unei scheme de ajutor de stat pentru compensarea parțiala a pierderilor suferite in anul 2023 in sectorul apicol, in contextul crizei provocate…

- Prețurile carburanților cresc de la o zi la alta, mai ales de cand au fost majorate accizele. In luna februarie, prețul mediu al unui litru de benzina a crescut cu aproape 6 procente, ceea ce inseamna ca un plin este mai scump cu aproximativ 20 de lei. Pentru un litru de motorina platim cu 5,1% mai…

- Moneda naționala a profitat de reducerea aversiunii fața de risc. Cursul euro a scazut de la 4,9771 la 4,9759 lei iar cotațiile au coborat la 4,975 – 4,977 lei. The post ANALIZA ECONOMICA Cum este vazut cursul leului de analiști? first appeared on Informatia Zilei .