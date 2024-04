Stiri pe aceeasi tema

- Rafael Nadal (512 ATP) și-a continuat revenirea, dupa accidentare, la Madrid Open, luni, cand a trecut cu 6-1, 6-7(5), 6-3 de Pedro Cachin și a ajuns in turul al patrulea la un turneu pentru prima data din 2022. O eventuala caștigare a turneului l-ar putea readuce pe spaniol in top 50.

- Rafael Nadal s-a calificat in turul al treilea, la Madrid, dupa un joc mult mai bun, dar susținut și de public, amintind de vremurile bune. Nadal l-a invins pe australianul Alex De Minaur, scor 7-6 (5), 6-3. Pe arena „Manolo Santana”, numele mari, Regele Felipe VI, Zinedine Zidane sau Vinicus. The…

- Fostul lider ATP Rafael Nadal, 37 de ani, a ramas lucid și cu picioarele pe pamant dupa meciul-fulger cu tanarul Darwin Blanch, 16 ani, pe care l-a invins cu 6-1, 6-0 in o ora și 2 minute. Arena Manolo Santana plina, se auzeau inca de dimineața pe strazi exclamații de genul: „Se vede ca joaca Rafa azi”,…

Dinamo și-a marcat autogol, a ratat un penalty și a jucat o repriza in 10 oameni, in meciul pierdut dincolo de minutul 90, in deplasare la FC Botoșani. Al doilea meci al etapei cu numarul 6 din Superliga s-a incheiat cu scorul de 2-1, cu „cainii roșii"

- Revenit pe teren dupa 4 luni, Rafael Nadal (37 de ani) a fost invins in turul doi al turneului de la Barcelona de australianul Alex De Minaur (11 ATP, 25 de ani), scor 5-7, 1-6. Dupa ce in primul tur, la primul meci pe zgura dupa 681 de zile, Nadal a trecut de Flavio Cobolli (21 de ani, locul 62 ATP),…

- La revenirea in circuitul profesionist dupa mai bine de trei luni de absența, Rafael Nadal s-a calificat in turul secund al turneului ATP 500 de la Barcelona, dupa ce l-a invins pe italianul Flavio Cobolli in doua seturi, 6-2, 6-3. Rafael Nadal s-a impus lejer, dupa o ora si 25 de minute de joc, in…

- Azi, Sala Sporturilor Lascar Pana a fost gazda unei confruntari intre echipele CS Minaur Baia Mare și CSM Vaslui. De la ora 18:00, cele doua echipe și-au demonstrat abilitațile in cadrul meciului, dar CS Minaur Baia Mare a ieșit invingatoare. Meciul s-a incheiat cu scorul de 41-24 in favoarea echipei…

- Rafael Nadal, victima unei microrupturi musculare suferite pe 5 ianuarie, la Brisbane, a declarat forfait pentru turneul ATP 250 de la Doha, care va debuta luni. Daca a sugerat clar ca nu va fi la Doha, Nadal a fost de pe de alta parte mult mai optimist cu privire la participarea sa la Mastersul 1.000…