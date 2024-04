Stiri pe aceeasi tema

- Fostul lider ATP Rafael Nadal, 37 de ani, a ramas lucid și cu picioarele pe pamant dupa meciul-fulger cu tanarul Darwin Blanch, 16 ani, pe care l-a invins cu 6-1, 6-0 in o ora și 2 minute. Arena Manolo Santana plina, se auzeau inca de dimineața pe strazi exclamații de genul: „Se vede ca joaca Rafa azi”,…

- Naomi Osaka este departe de forma din urma cu cațiva ani, iar la turneul „WTA 1000” de la Madrid a parasit competiția in turul al doilea, invinsa in trei seturi de rusoaica Liudmila Samsonova (17 WTA), scor 6-2, 4-6, 7-5.

- Jucatoarea romana de tenis Irina Begu a debutat cu o victorie la turneul WTA 1.000 de la Madrid, dotat cu premii totale de 7.679.965 de euro, in timp ce Jaqueline Cristian a reusit sa acceada pe tabloul principal.

- Rafael Nadal, 37 de ani, a parasit turneul de la Barcelona in turul secund, invins de unul dintre cei mai constanți jucatori ai anului, australianul de 25 de ani Alex De Minaur, al unsprezecelea jucator al lumii, scor 5-7, 1-6. A fost, așa cum insuși Rafa a lasat de ințeles, ultima apariție a ibericului…

- Revenit pe teren dupa 4 luni, Rafael Nadal (37 de ani) a fost invins in turul doi al turneului de la Barcelona de australianul Alex De Minaur (11 ATP, 25 de ani), scor 5-7, 1-6. Dupa ce in primul tur, la primul meci pe zgura dupa 681 de zile, Nadal a trecut de Flavio Cobolli (21 de ani, locul 62 ATP),…

- La revenirea in circuitul profesionist dupa mai bine de trei luni de absența, Rafael Nadal s-a calificat in turul secund al turneului ATP 500 de la Barcelona, dupa ce l-a invins pe italianul Flavio Cobolli in doua seturi, 6-2, 6-3. Rafael Nadal s-a impus lejer, dupa o ora si 25 de minute de joc, in…

- Filip Cristian Jianu a ajuns miercuri la al 17-lea meci consecutiv fara infrangere, dupa ce s-a calificat in sferturile de finala ale turneului Challenger de la Barletta (Italia). Tot miercuri, Nicholas David Ionel a trecut de turul secund al turneului similar de la Barcelona (Spania), potrivit mediafax.…

- Ovidiu Stanga, 51 de ani, a rememorat momente din duelul cu Columbia, scor 1-0, de la ultimul Mondial al romanilor, aducandu-și aminte de faptul ca i-au disparut cateva piese de colecție de suflet, tricourile de joc ale lui Adams (Anglia), Ortega (Argentina) sau de la Real și Barcelona. Diseara, este…