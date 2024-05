Stiri pe aceeasi tema

- Spaniolul Rafael Nadal, fost numar unu mondial al tenisului masculin, l-a invins cu emotii joi pe belgianul Zizou Bergs, 4-6, 6-3, 6-4, si s-a calificat in turul al doilea al turneului ATP Masters 1000 de la Roma.

- Rafael Nadal s-a calificat in turul al treilea, la Madrid, dupa un joc mult mai bun, dar susținut și de public, amintind de vremurile bune. Nadal l-a invins pe australianul Alex De Minaur, scor 7-6 (5), 6-3. Pe arena „Manolo Santana”, numele mari, Regele Felipe VI, Zinedine Zidane sau Vinicus. The…

- Fostul lider ATP Rafael Nadal, 37 de ani, a ramas lucid și cu picioarele pe pamant dupa meciul-fulger cu tanarul Darwin Blanch, 16 ani, pe care l-a invins cu 6-1, 6-0 in o ora și 2 minute. Arena Manolo Santana plina, se auzeau inca de dimineața pe strazi exclamații de genul: „Se vede ca joaca Rafa azi”,…

- La revenirea in circuitul profesionist dupa mai bine de trei luni de absența, Rafael Nadal s-a calificat in turul secund al turneului ATP 500 de la Barcelona, dupa ce l-a invins pe italianul Flavio Cobolli in doua seturi, 6-2, 6-3. Rafael Nadal s-a impus lejer, dupa o ora si 25 de minute de joc, in…

- Tenismanul spaniol Rafael Nadal s-a retras din turneul ATP Masters 1.000 de la Indian Wells (California), pentru ca nu se simte pregatit sa joace la cel mai bun nivel, au anuntat organizatorii americani, conform AFP. The post RETRAGERE Tenismanul spaniol Rafael Nadal s-a retras din turneul ATP Masters…

- Tenismanul spaniol Rafael Nadal s-a retras din turneul ATP Masters 1.000 de la Indian Wells (California), pentru ca nu se simte pregatit sa joace la cel mai bun nivel, au anuntat organizatorii americani, conform AFP.Nadal, 37 ani, care are 22 de titluri de Grand Slam in palmares, spera sa-si relanseze…

- Rafael Nadal nu va juca la Indian Wells. Spaniolul si-a anuntat forfaitul in ajunul meciului din primul tur al turneului Masters 1000 din California, pe care urma sa il joace impotriva canadianului Milos Raonic, potrivit news.ro. "Cu profunda tristete trebuie sa ma retrag din acest turneu incredibil",…

- Rafael Nadal, victima unei microrupturi musculare suferite pe 5 ianuarie, la Brisbane, a declarat forfait pentru turneul ATP 250 de la Doha, care va debuta luni. Daca a sugerat clar ca nu va fi la Doha, Nadal a fost de pe de alta parte mult mai optimist cu privire la participarea sa la Mastersul 1.000…