Intr-un interviu acordat CNN , directorul executiv al Ryanair, Michael O’Leary, a relatat acum despre impactul dificultaților de la Boeing asupra companiei sale și a industriei aviatice. O declarație in special a atras atenția. El a spus ca angajații companiei sale aeriene au gasit in mod repetat defecte la aeronave Boeing nou-nouțe, cum ar fi scule lasate in urma și manere lipsa pe scaune. Deși nu era „nimic major”, nu era la nivelul standardelor. „Acest lucru arata o lipsa de atenție la detalii și o lipsa de calitate”, a adaugat O’Leary.Flota de peste 1.000 de aeronave a Ryanair este formata…