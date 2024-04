Stiri pe aceeasi tema

- Familia femeii ucise de cetațeanul turc a depus o cerere in instanța potrivit careia suspectul ar trebui sa fie judecat pentru violența in familie, urmata de moartea victimei. Rudele Mirelei cer și despagubiri de 1 milion de euro. Avocații familiei Mirelei au introdus o cerere la Tribunalul Dambovița…

- Un grup de studenți de la Facultatea de Drept protesteaza, marți, in fața Tribunalului Constanța și cer schimbarea incadrarii juridice din ucidere din culpa in omor pentru Vlad Pascu, șoferul drogat care a ucis doi adolescenți in localitatea 2 Mai. Tinerii spun ca manifesteaza pentru a cere ”dreptate…

- Presupusul criminal al femeii gasite moarta pe un camp din Dambovița a fost reținut pentru 24 de ore! In urma perchezițiilor de joi, oamenii legii au gasit in casa lui pete de sange. Barbatul suspectat urmeaza sa fie audiat și prezentat instanței.

- Au aparut noi detalii cu privire la cadavrul tranșat gasit pe campul din satul Olteni, din apropierea Autostrazii A1 București – Pitești. Criminaliștii sunt tot mai aproape de a identifica trupul neinsuflețit gasit pe marginea drumului. Rezultatele probelor ADN vor fi gata in curand, iar cu ajutorul…

- Mama Alinei Elena, tanara omorata de cea mai buna prietena in Mangalia, a luat o noua decizie privind crima in care a fost implicata fiica ei. Aceasta solicita schimbarea incadrarii juridice pentru Loredana Atanasoaie. Mai mult decat atat, femeia cere daune morale in valoare de 100 de mii de euro.

- TEAMA… Condamnat deja, in prima instanța, la 13 ani de inchisoare cu executare, «amuzantul» Gheorghiu de la Huși pare speriat de posibilitatea de a sta o perioada atat de lunga in spatele gratiilor. Și asta chiar daca, inca de cand a fost comisa fapta, s-a vehiculat ideea ca fapta a fost comisa pentru…

- Cadavrul unei femei in varsta de 35 de ani a fost gasit vineri, 16 februarie 2024, pe un camp din extravilanul localitații Barbuceanu, județul Dambovița. Dispariția ei fusese anunțata de fratele sau.

