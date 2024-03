Ryanair îşi reduce estimările referitoare la traficul de pasageri din cauza întârzierii livrărilor de avioane ale Boeing Compania urma sa primeasca 57 de avioane Boeing MAX 8200 pana la sfarsitul lunii aprilie, dar o criza care se adanceste la Boeing, caruia i s-a interzis cresterea productiei de 737 MAX, inseamna ca va livra doar 40 de avioane inainte de sfarsitul lunii iunie, a spus Ryanair. Compania aeriana irlandeza, cea mai mare din Europa dupa numarul de pasageri, care va transporta 184 de milioane de persoane in actualul an fiscal, a declarat ca va trebui, ca urmare, sa reduca aproximativ 10 linii de zbor din flota sa de 600 de avioane pentru lunile de vara de varf, iulie, august si septembrie. ”Ne asteptam… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Biletele de avion s-ar putea scumpi considerabil din aceasta vara din cauza capacitații limitate a industriei. Avertismentul aparține directorului general Ryanair, cea mai mare companie aeriana din Europa ca numar de pasageri. Michael O’Leary este de parere ca din cauza situației dificile care limiteaza…

- Prețurile biletelor cresc la Ryanair. Cei care calatoresc cu avionul se vor confrunta in aceasta vara cu preturi mai ridicate ale biletelor, din cauza capacitatii limitate a industriei, a avertizat Michael O’Leary, directorul general al Ryanair, cea mai mare companie aeriana din Europa in functie de…

- Cei care calatoresc cu avionul se vor confrunta in aceasta vara cu preturi mai ridicate ale biletelor, din cauza capacitatii limitate a industriei, a avertizat Michael O'Leary, directorul general al Ryanair, cea mai mare companie aeriana din Europa in functie de numarul de pasageri, transmite DPA, conform…

- Livrarile de avioane 737 MAX, care fac profit, au scazut la doar 25 de avioane dupa doua luni solide, in care Boeing a livrat peste 40 de avioane MAX. In timp ce livrarile tind sa fie mai lente in ianuarie, Boeing a livrat 38 de avioane, inclusiv 35 MAX, in ianuarie 2023. Producatorul de avioane din…

- Ryanair a acuzat de ani de zile site-urile web ca adauga taxe suplimentare nelegitime si a lansat o serie de procese impotriva lor, dar a parut luata prin surprindere cand acestea au incetat sa vanda biletele companiei. Compania aeriana, cea mai mare din Europa dupa numarul de pasageri, a estimat un…

- Ryanair a acuzat de ani de zile site-urile web ca adauga taxe suplimentare nelegitime si a lansat o serie de procese impotriva lor, dar a parut luata prin surprindere cand acestea au incetat sa vanda biletele companiei. Compania aeriana, cea mai mare din Europa dupa numarul de pasageri, a estimat un…

- Delta Air Lines a dezvaluit vineri o comanda pentru pana la 40 de aeronave noi Airbus A350-1000 cu corp larg, livrarile primelor 20 de avioane fiind programate sa inceapa in 2026, transmite Reuters.Comanda, despre care Reuters a relatat saptamana aceasta ca este iminenta, va face probabil din Delta…

- Acordul prevede ca 40 de avioane Boeing 737 Max 8 si 40 de avioane Airbus A220-300 sa fie livrate in perioada 2026-2032. De asemenea, acordul include 60 de optiuni de achizitie viitoare pentru avioane Max 8, 20 de optiuni pentru A220, precum si 40 de optiuni pentru Airbus A320. Comanda este prima achizitie…