- Producatorul chinez de drone EHang Holidings a inceput sa vanda pe Taobao, platforma deținuta de catre gigantul Alibaba, taxiul sau zburator model EH216-S pentru 332.100 de dolari, scrie Reuters.EHang a obținut certificarea aprobarii de siguranța din partea autoritații aviatice din China in octombrie.Compania…

- Conducerea interimara a autoritații europene de reglementare a aviației a avertizat ca va suspenda aprobarea indirecta a producției de avioane a Boeing, daca se justifica acest lucru. Cu toate acestea, directorul a declarat pentru Reuters ca are incredere ca grupul Boeing abordeaza corespunzator cea…

- American Airlines a convenit sa cumpere un total de 260 de avioane noi de la Airbus, Boeing si Embraer, deoarece transportatorul urmareste o capacitate sporita pentru a satisface cererea crescinda de calatorii. Companiile aeriene majore se straduiesc sa cumpere avioane eficiente din punct de vedere…

- Compania urma sa primeasca 57 de avioane Boeing MAX 8200 pana la sfarsitul lunii aprilie, dar o criza care se adanceste la Boeing, caruia i s-a interzis cresterea productiei de 737 MAX, inseamna ca va livra doar 40 de avioane inainte de sfarsitul lunii iunie, a spus Ryanair. Compania aeriana irlandeza,…

- Actiunile Spirit au crescut cu pana la 13% vineri, in timp ce actiunile Boeing au scazut cu aproximativ 1%. Spirit Aerosystems are o capitalizare de piata de circa 3,3 miliarde de dolari. ”Nu comentam speculatiile de pe piata”, a declarat un purtator de cuvant al Spirit Aerosystems pentru CNBC. De asemenea,…

- Cererea globala de petrol va creste cu 1,9 milioane de barili pe zi (bpd) in acest an, conform unei previziuni a companiei de cercetare energetica Wood Mackenzie, o prognoza apropiata de cea a Organizatiei Tarilor Exportatoare de Petrol (OPEC) pentru 2024, transmite Reuters. In observatiile impartasite…

- Boeing a declarat marti ca a livrat 27 de avioane in ianuarie, in scadere cu 29% fata de aceeasi luna a anului trecut, deoarece autoritatile de reglementare si clientii au facut presiuni asupra producatorului de avioane in urma desprinderii unui panou de usa al unui avion 737 MAX 9, in timpul zborului,…

- Livrarile de avioane 737 MAX, care fac profit, au scazut la doar 25 de avioane dupa doua luni solide, in care Boeing a livrat peste 40 de avioane MAX. In timp ce livrarile tind sa fie mai lente in ianuarie, Boeing a livrat 38 de avioane, inclusiv 35 MAX, in ianuarie 2023. Producatorul de avioane din…