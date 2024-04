Acţiunile grupului francez de lux Kering au scăzut miercuri cu peste 9%, după un avertisment privind declinul vânzărilor Gucci Grupul a declarat marti ca anticipeaza o scadere de 40% – 45% a veniturilor operationale in prima jumatate a anului, comparativ cu aceeasi perioada din 2023, deoarece are dificultati sa-si pastreze cota pe piata de lux din ce in ce mai exigenta. Actiunile si-au redus usor pierderile, la un declin de 7,8%. Presedintele si CEO-ul Kering, Francois-Henri Pinault, a declarat marti ca avertismentul vine dupa ce performanta companiei ”s-a inrautatit considerabil” in primul trimestru. ”Desi anticipasem un inceput de an provocator, conditiile de piata lenta, in special in China, si repozitionarea strategica… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Indicele paneuropean Stoxx 600 a inchis in declin cu 0,76%, si majoritatea sectoarelor au avut o evolutie degativa. Actiunile companiilor vanzare cu amanuntul au scazut cu 2,1%, desi cele din minerit au crescut cu 1,9%. Pietele europene au incheiat joia trecut primul trimestru al anului 2024 cu o crestere…

- Avertismentul rar privind profitul prognozeaza ca veniturile totale ale grupului vor scadea cu 10% in primele trei luni ale anului 2024, pe o baza comparabila, deosebind casa de moda de alte grupuri de lu,x LVMH si Herme, care au ramas rezistente in fata factorilor economici contrari. Kering a plonjat…

- Analistii, care credeau deja ca tinta PS5 a Sony este prea inalta, au declarat pentru CNBC ca o problema mai mare pentru companie este reprezentata de marjele sale in scadere pentru afacerile sale cu jocuri. Sony a anuntat ca se asteapta sa vanda 21 de milioane de unitati de PS5 in anul fiscal care…

- BRD face concedieri. Societe Generale a decis reducerea a aproximativ 5% din personalul de la sediul central, scrie bugetul.ro . Noul director general, Slawomir Krupa, pune in practica o resetare generala, care include obiective mai cumpatate. De asemenea, creditorul și-a redus țintele de profitabilitate…

- Vanzarile de masini complet electrice, sau vehicule electrice cu baterie (BEV), si hibride plug-in au atins 1,1 milioane in ianuarie, fata de 660.000 in ianuarie 2023. Managerul de date al Rho Motion, Charles Lester, a declarat pentru Reuters ca vanzarile de vehicule electrice in Germania si Franta…

- Presedintele UEFA, slovenul Aleksander Ceferin, a decis sa nu candideze pentru un nou mandat in 2027, a anuntat el, joi, in timpul Congresului forului fotbalistic european de la Paris, potrivit agentiilor internationale de presa.''Am decis, in urma cu vreo sase luni, sa nu candidez din nou in 2027.…

- Actiunile Alibaba cotate in SUA au urcat la un moment dat cu mai mult de 5%, in tranzactiile electronice inainte de deschiderea bursei, dar au inversat cursul si au scazut cu peste 5% dupa deschiderea pietei. Alibaba a spus ca cresterea de 25 de miliarde de dolari se adauga programului sau de rascumparare…

- Vanzarile H&M au fost cu 1% mai mici pentru intregul an financiar, calculate in monede locale, si cu 4% mai mici fata de anul precedent in decembrie 2023 si ianuarie 2024. Compania a avut dificultati in a mentine cresterea vanzarilor in ultimii ani, in contextul concurentei tot mai mari, atat din partea…