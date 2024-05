Acţiunile europene au încheiat luna aprilie cu o scădere cu 1,49%, înregistrând prima evoluţie lunară negativă din octombrie Indicele regional Stoxx 600 a incheiat ziua de marti in declin cu 0,6% si toate bursele majore au fost in teritoriu negativ. Majoritatea sectoarelor au scazut, indicele companiilor auto coborand cu 4,3% si cel al resurselor de baza cu 1,14%. Actiunile din domeniul sanatatii au fost unul dintre putinele sectoare cu o evolutie pozitiva, inregistrand o crestere de 0,2%. Datele preliminare au aratat ca inflatia din zona euro s-a mentinut constanta, la 2,4%, in aprilie, in conformitate cu estimarile. Inflatia de baza, care exclude energia, alimentele, alcoolul si tutunul, a ajuns la 2,7%. Intre timp,… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

