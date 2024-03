Stiri pe aceeasi tema

- Actiunile europene au inchis joi la un nou maxim istoric, in urma ultimelor decizii de politica monetara luate de Banca Angliei si Banca Nationala Elvetiana, relateaza CNBC. Indicele pan-european Stoxx 600 a urcat cu 0,94% si a depasit recordul stabilit la inceputul acestei luni, pentru a inchide la…

- Indicele paneuropean Stoxx 600 a inchis in declin cu 0,2%, reducand castigurile prudente de dimineata. Actiunile companiilor din mass-media au incheiat sesiunea cu 0,7% mai sus, in timp de componenta sectorului minier a scazut cu 1,4%. Indicele german DAX a scazut cu 0,11%, CAC 40 al bursei franceze…

- Banca Centrala Europeana a mentinut dobanda cheie la un nivel record de 4%, in timp ce si-a revizuit prognoza pentru inflatia din 2024 la 2,3%, de la 2,7%. De asemenea, BCE a mai spus ca cresterea economiei zonei euro va fi mai slaba decat se astepta anterior in acest an, de 0,6%. Pietele, care deja…

- Indicele paneuropean Stoxx 600 a urcat cu 0,4%, majoritatea sectoarelor si burselor majore fiind in teritoriu pozitiv. Actiunile tehnologice au urcat cu 1,35%, sectorul determinand, de asemenea, castiguri in Statele Unite, in timp ce actiunile sectorului media au scazut cu 0,5%. Bugetul Regatului Unit…

- Indicele paneuropean Stoxx 600 a incheiat ziua in scadere cu 0,27%, marea majoritate a sectoarelor terminand in rosu. Actiunile companiilor din minerit au scazut cu 0,9%, in timp ce titlurile companiilor de utilitatil au crescut cu 1,8%. Analistii se asteapta ca BCE sa mentina ratele dobanzilor nemodificate,…

- Indicele paneuropean Stoxx 600 a incheiat tranzactiile in urcare cu 0,6%, bursele majore si majoritatea sectoarelor fiind in teritoriu pozitiv. Actiunile din constructii au crescut cu 1,1%, in timp ce titlurile companiilor de petrol si gaze au scazut cu 0,9%. Indicele sectorului automo a crescut cu…

- Indicele paneuropean Stoxx 600 a coborat cu 1,1%, toate sectoarele si bursele importante fiind in teritoriu negativ. Actiunile miniere au condus pierderile, incheind sesiunea in declin cu 2,1%. Indicele german DAX a scazut cu 0,84%, CAC 40 al bursei din Paris cu 1,07%, iar FTSE MIB al bursei din Milano…

- Indicele paneuropean Stoxx 600 indicele a inchis in declin cu 0,17%, iar majoritatea sectoarelor si burselor majore au fost in teritoriu negativ. Actiunile din minerit au condus pierderile, in scadere cu 1,35%, in timp ce actiunile din domeniul sanatatii au crescut cu 0,69%. Investitorii globali asteapta…