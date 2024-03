Stiri pe aceeasi tema

- Actiunile europene au inchis joi la un nou maxim istoric, in urma ultimelor decizii de politica monetara luate de Banca Angliei si Banca Nationala Elvetiana, relateaza CNBC, citat de news.ro. Indicele pan-european Stoxx 600 a urcat cu 0,94% si a depasit recordul stabilit la inceputul acestei luni,…

- Indicele pan-european Stoxx 600 a urcat cu 0,94% si a depasit recordul stabilit la inceputul acestei luni, pentru a inchide la 509,95 puncte. Aproape toate sectoarele s-au tranzactionat in verde, actiunile companiilor de tehnologie crescand cu 3,2%, in timp ce titlurile companiilor de utilitati au scazut…

- Indicele paneuropean Stoxx 600 a inchis in declin cu 0,2%, reducand castigurile prudente de dimineata. Actiunile companiilor din mass-media au incheiat sesiunea cu 0,7% mai sus, in timp de componenta sectorului minier a scazut cu 1,4%. Indicele german DAX a scazut cu 0,11%, CAC 40 al bursei franceze…

- Banca Centrala Europeana a mentinut dobanda cheie la un nivel record de 4%, in timp ce si-a revizuit prognoza pentru inflatia din 2024 la 2,3%, de la 2,7%. De asemenea, BCE a mai spus ca cresterea economiei zonei euro va fi mai slaba decat se astepta anterior in acest an, de 0,6%. Pietele, care deja…

- Indicele regional Stoxx 600 a incheiat ziua cu o crestere de 0,1%, dupa ce i marti a inchis la cel mai inalt nivel din ultimii doi ani. Actiunile din sectorul auto au inregistrat o crestere de 1,1%, in timp ce actiunile din sectorul retail au scazut cu peste 2,1%. Indicele Stoxx 600 a consemnat un avans…

- Indicele companiilor producatoare de bunuri de uz casnic a crescut cu 5,2%, in timp ce actiunile tehnologice au scazut cu 0,7%, cedand o parte din castigurile recente. In ciuda unui inceput de an socant, o saptamana cu evolutii bune ale actiunilor a dus indicele regional Stoxx 600 la cel mai inalt nivel…

- Indicele paneuropean Stoxx 600 a coborat cu 1,1%, toate sectoarele si bursele importante fiind in teritoriu negativ. Actiunile miniere au condus pierderile, incheind sesiunea in declin cu 2,1%. Indicele german DAX a scazut cu 0,84%, CAC 40 al bursei din Paris cu 1,07%, iar FTSE MIB al bursei din Milano…

- Indicele paneuropean Stoxx 600 indicele a inchis in declin cu 0,17%, iar majoritatea sectoarelor si burselor majore au fost in teritoriu negativ. Actiunile din minerit au condus pierderile, in scadere cu 1,35%, in timp ce actiunile din domeniul sanatatii au crescut cu 0,69%. Investitorii globali asteapta…