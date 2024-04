Stiri pe aceeasi tema

- Meteorologii anunta ca vremea intra intr-un proces semnificativ de racire din 17 aprilie. Ploi insemnate cantitativ in intreaga tara. Vremea va intra intr-un proces semnificativ de racire in zilele urmatoare, in intreaga tara, iar probabilitatea pentru precipitatii, sub forma de ploaie, dar si mixte…

- Meteorologii au adus prognoza meteo pentru urmatoarele zile iar veștile sunt unele tulburatoare. Se apropie cea mai calda zi de anul acesta, insa va fi urmata de o zi rupta parca dintr-un alt anotimp! Administrația Naționala de Meteorologie a adus prognoza meteo pentru urmatoarele zile, iar veștile…

- Alina Șerban, meteorolog in cadrul Administrației Naționale de Meteorologie (ANM), a anunțat, cum va fi vremea in perioada urmatoare. Potrivit meteo rologului, temperaturile vor fi in creștere pana la inceputul saptamanii urmatoare, temperaturile aratand chiar peste 30 de grade Celsius. De la inceputul…

- Vremea se incalzeste si mai mult, meteorologii anunta pentru aceasta saptamina maxime termice de 25 grade Celsius, cu mult soare, noteaza Noi.md. Potrivit Serviciului Hidrometeorologic de Stat (SHS), a doua decada din aprilie incepe cu vreme varatica, cu valori termice maxime intre 20-25 grade Celsius.…

- Vremea va fi mai calda decat ar fi normal pana la jumatatea lunii aprilie, apoi se va inregistra o racire in majoritatea regiunilor, iar șanse mai mari de ploaie exista, in general, dupa 15 aprilie, anunța Administrația Naționala de Meteorologie care a publicat luni, prognoza meteo pentru intervalul…

- Administrația Naționala de Meteorologie (ANM) a facut un anunț de ultim moment! Vremea se schimba radical in Romania! Vor fi 23 de grade in Celsius. Dupa episodul de iarna, urmeaza vreme frumoasa in țara noastra.

- Vremea se schimba in urmatoarele ore in București, iar temperaturile scad cu 10 grade Celsius fața de ziua de ieri. Meteorologii anunța maxime cuprinse intre 11 și 13 grade Celsius, dar și ploi.Duminica noaptea vor fi mai ales averse, posibil insoțite de descarcari electrice și se vor acumula cantitați…

- Anunț important al specialiștilor Administrației Naționale de Meteorologie. Directorul ANM, Elena Mateescu, a anunțat ca vremea se va schimba radical in țara noastra. Mai exact, de la temperaturi cu minus, vom trece la vreme de primavara.