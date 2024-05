Stiri pe aceeasi tema

- Real Madrid s-a calificat dramatic in finala Ligii Campionilor la fotbal, dupa ce a invins-o pe Bayern Munchen cu scorul de 2-1 (0-0), miercuri seara, pe Stadionul ”Santiago Bernabeu”, in mansa secunda a semifinalelor. Articolul Real Madrid – Bayern Munchen 2-1. Calificare dramatica pentru echipa lui…

- Bayern Munchen a primit o veste proasta in returul semifinalei Ligii Campionilor cu Real Madrid. Serge Gnabry (28 de ani), atacantul titularizat de Thomas Tuchel (50 de ani) s-a accidentat și a fost inlocuit in prima repriza. Tehnicianul oaspeților are batai mari de cap in meciul de pe Santiago Bernabeu…

- Borussia Dortmund s-a calificat in finala Ligii Campionilor , dupa ce a eliminat-o pe PSG. La finalul partidei retur din Franta, castigata cu 1-0, la fel ca si in tur, antrenorul nemtilor, Edin Terzic (41 de ani) a fost fericit. De remarcat ca anul trecut la fost la un pas de demitere, intrucat Borussia…

- Miercuri va avea loc penultimul meci din sezonul 2023-2024 al Champions League, Real Madrid și Bayern Munchen urmand sa se dueleze pe „Santiago Bernabeu” pentru un loc in marea finala. Cele doua echipe au terminat la egalitate in turul de pe Allianz Arena, scor 2-2, iar adversara Borussiei Dortmund…

- Antrenorul echipei Real Madrid, Carlo Ancelotti, s-a declarat multumit de rezultatul de egalitate inregistrat in partida cu Bayern Munchen, din prima mansa a semifinalelor Ligii Campionilor la fotbal, dar nu si de evolutia elevilor sai pe stadionul Allianz Arena din capitala Bavariei. „Este un rezultat…

- Real Madrid s-a calificat in sferturile de finala ale Ligii Campionilor la fotbal, desi a fost tinuta in sah de RB Leipzig, scor 1-1 (0-0), miercuri seara, pe Stadionul ”Santiago Bernabeu”, in mansa secunda a optimilor de finala. Tot in aceeași seara, Manchester City, detinatoarea trofeului, s-a calificat…

