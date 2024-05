Stiri pe aceeasi tema

- Real Madrid s-a calificat dramatic in finala Ligii Campionilor la fotbal, dupa ce a invins-o pe Bayern Munchen cu scorul de 2-1 (0-0), miercuri seara, pe Stadionul ''Santiago Bernabeu'', in mansa secunda a semifinalelor, informeaza AGERPRES.

- Antrenorul echipei Real Madrid, Carlo Ancelotti, s-a declarat multumit de rezultatul de egalitate inregistrat in partida cu Bayern Munchen, din prima mansa a semifinalelor Ligii Campionilor la fotbal, dar nu si de evolutia elevilor sai pe stadionul Allianz Arena din capitala Bavariei. „Este un rezultat…

- Real Madrid a terminat la egalitate cu Manchester City, 3-3 (2-1), marti seara, pe stadionul ”Santiago Bernabeu”, intr-un meci spectaculos disputat in prima mansa a sferturilor de finala ale Ligii Campionilor la fotbal. Articolul Real Madrid – Manchester City 3-3, in turul sferturilor Champions League…

- Real Madrid s-a calificat in sferturile de finala ale Ligii Campionilor la fotbal, desi a fost tinuta in sah de RB Leipzig, scor 1-1 (0-0), miercuri seara, pe Stadionul ”Santiago Bernabeu”, in mansa secunda a optimilor de finala. Tot in aceeași seara, Manchester City, detinatoarea trofeului, s-a calificat…

- Real Madrid – Leipzig 1-1 si Manchester City – FC Copenhaga 3-1 au fost LIVE SCORE pe AS.ro. Real Madrid si Manchester City au obtinut calificarea in sferturile de finala UEFA Champions League si se alatura in faza urmatoare lui Bayern Munchen si PSG. Real Madrid a avut mari emotii in returul de pe…

- Formatiile Paris Saint-Germain si Bayern Munchen s-au calificat, marti seara, in sferturile de finala ale Ligii Campionilor, trecand in optimi de Real Sociedad, respectiv de Lazio Roma, informeaza news.ro. PSG a invins in deplasare Real Sociedad, scor 2-1, dupa ce in tur s-a impus cu 2-0. Au marcat…