- Play-off, etapa 8:Vineri, 10 mai – ora 18.00: CSM Deva – Viitorul Simian, CSC Ghiroda si Giarmata Vii – ACSO Filiasi.Clasament: 1. Ghiroda 52 puncte (golaveraj 17-11), 2. Filiasi 48 (10-15), 3. Deva 43 (15-15), 4. Simian 41 (13-14). Play-out, etapa 8:Vineri, 10 mai – ora 14.00: FCU II Craiova – Jiul…

- LUPAC – AFC Voința Lupac a remizat, scor 0-0, in partida din deplasare cu CS Gilortul Targu Carbunești, in etapa a IV-a din play-out-ul Ligii 3, Seria a VII-a! „Meciul de la Gilortul Targu Carbunești a fost unul greu, de lupta și de sacrificiu. Din fericire, pot spune ca s-a terminat 0-0. Am fi vrut…

- Play-off, etapa 1: Vineri, 29 martie – ora 15.00: Ghiroda si Giarmata Vii – CSM Deva.Sambata, 30 martie – ora 15.00: ACSO Filiasi – Viitorul Simian.Clasament: 1. Ghiroda 40, 2. Filiasi 38, 3. Deva 34, 4. Simian 34. Play-out, etapa 1: Vineri, 29 martie – ora 15.00: Universitatea II Craiova – CSO Turceni…

- LUPAC – AFC Voința Lupac a pierdut acasa, sambata, 23 martie, scor 0-2, partida cu CSC Ghiroda și Giarmata Vii, in etapa a XVIII-a a Seriei a VII-a din Liga 3! „Am intalnit Ghiroda, un adversar incomod așa cum am anticipat. Ne-am facut destul de bine temele cum se spune, am reușit sa-i inchidem foarte…

- LUPAC – AFC Voința Lupac a remizat sambata, 9 martie, scor 1-1, cu ACSO Filiași, in etapa a XVI-a a Ligii 3, Seria a VII-a! Eduard Tudor a deschis scorul pentru Lupac in minutul 53, iar Calu, in minutul 62, a marcat golul egalizator! Echipa antrenata de Mircea Manu se afla pe locul 8, cu 20 de puncte…