Alegerile locale din 9 iunie 2024 au intrat in linie dreapta, iar spectacolul electoral care a cuprins intreaga țara pare desprins din comedia lui Geo Saizescu-„Asta seara dansam in familie". Numai ca, rolurile principale interpretate memorabil de regretații mari actori Dem Radulescu, Sebastian Papaiani, Vasilica Tastaman, Stela Popescu, Draga Olteanu-Matei sau Violeta Andrei sunt jucate […]