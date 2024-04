ANI a început să cearnă candidații la alegerile locale Agenția Naționala de Integritate (ANI) a inceput deja sa strice socotelile unor candidați in alegerile locale. Doi primari, un consilier local, un fost consilier local și fostul director executiv al Agenției pentru Protecția Mediului Prahova au fost gasiți in incompatibilitate sau conflict de interese de natura administrativa. Ana Cornelia Macrineanu, primar al comunei Viziru, județul […] The post ANI a inceput sa cearna candidații la alegerile locale appeared first on Puterea.ro . Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- In contextul pregatirilor pentru alegerile locale, filiala AUR din Buzau a surprins prezentand un candidat cu un istoric penal pentru funcția de primar in comuna Sageata, avand peste 4.000 de locuitori. Tanarul, in ciuda dosarului penal cu acuzații de loviri și alte violențe, a fost promovat ca fiind…

- Filiala judeteana Salaj a PNL si-a lansat, vineri, la Sala Sporturilor din Zalau, candidatii la alegerile locale. La eveniment au participat presedintele PNL, Nicolae Ciuca, secretarul general, Lucian Bode și europarlamentarul Daniel Buda. Filiala PNL din Salaj și-a prezentat, vineri seara, candidații…

- Trei membri ai Partidului Național Liberal Satu Mare au susținut o conferința de presa, prin care s-a dorit informarea satmarenilor cu privire la ultimele noutați referitoare la adeziunea noilor candidați la alegerile locale. De asemenea, s-a abordat și subiectul crearii unei alianțe la nivel local…

- Cine poate și cine nu poate candida la alegerile locale și europarlamentare. Precizari ANI legate de prefecți și funcționari Cine poate și cine nu poate candida la alegerile locale și europarlamentare: Agenția Naționala de Integritate aduce o serie de clarificari cu privire la regulile de integritate…

- Candidatul PSD Turda la funcția de primar, Razvan Ciortea, iși va pierde funcția de subprefect. El este obligat sa-și dea demisia sau sa fie demis! Situația a fost clarificata de Agenția Naționala de Integritate (ANI), printr-un comunicat publicat ieri , pe siteul instituției. ”Potrivit dispozițiilor…

- Pe agenda Guvernului se afla un act normativ privind reducerea cheltuielilor bugetare și proiectul de ordonanța de urgența privind comasarea alegerilor locale cu cele parlamentare. Execuția deficitului bugetului general consolidat pe prima luna a anului a fost de 0,45% – aproximativ 8 miliarde de lei…

- Creșterea spectaculoasa in sondaje și reacția bucureștenilor cu privire la dosarul ANI schimba perspectivele alegerilor. Cristian Popescu Piedone, actualul primar al sectorului 5, devine tot mai aproape de a ocupa funcția de primar general al Capitalei, conform ultimului sondaj realizat in randul alegatorilor.…

- Magistratii de la Curtea de Apel Constanta vor avea cauza in atentie la termenul din 25.04.2024 Parti in dosar sunt Linica Stan, consilier local PNL de la Mangalia, in calitate de reclamant si Agentia Nationala de Integritate in calitate de parat In fapt, Agentia Nationala de Integritate a constatat…