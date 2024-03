Stiri pe aceeasi tema

- „PNL, in sedinta structurii centrale de conducere, a luat cateva decizii importante. Prima dintre ele este o decizie referitoare la stabilirea coordonatorilor echipelor de campanie ale Partidului National Liberal.In ceea ce priveste alegerile locale, vicepresedintele Florin Roman va asigura conducerea…

- Purtatorul de cuvant al PNL Ionut Stroe a anuntat ca Biroul Politic National al partidului a decis, in sedinta de marti, ca cei care coordoneaza echipele de campanie ale formatiunii la alegerile europarlamentare, locale si prezidentiale sa fie Rares Bogdan pentru europarlamentare, Florin Roman pentru…

- Biroul Politic National al PNL a stabilit, marti, coordonatorii echipelor de campanie ale Partidului National Liberal pentru alegerile locale, europarlamentare si prezidentiale. Acestia sunt: Florin Roman – pentru alegerile locale, Rares Bogdan – pentru alegerile europarlamentare si Dan Motreanu – pentru…

- Biroul Politic National al PNL a stabilit, marti, coordonatorii echipelor de campanie ale Partidului National Liberal pentru alegerile locale, europarlamentare si prezidentiale. Acestia sunt: Florin Roman – pentru alegerile locale, Rares Bogdan – pentru alegerile europarlamentare si Dan Motreanu – pentru…

- Cei de la PNL au decis coordonatorii de campanie electorala pentru alegerile locale, alegerile europarlamentare (in iunie), dar și pentru alegerile prezidențiale (in septembrie). Astfel, pentru alegerile europarlamentare va intra in joc Rareș Bogdan, europarlamentar și prim-vicepreședinte al PNL.…

- Comunicat de presa PNL Alba: Trei liberali din Alba conduc alegerile prezidențiale, europarlamentare și locale pentru PNL PNL Alba transmite intr-un comunicat de presa ca ”PNL i-a desemnat ieri pe cei trei lideri liberali care vor conduce la nivel național campaniile din acest an ale partidului. Toți…

- Fostul premier al Romaniei, Theodor Stolojan, a vorbit despre alegerile care vor avea loc in Romania, anul acesta. Daca este de acord cu listele comune la europarlamentare, la alegerile locale vrea candidați separați. Fostul premier al Romaniei, Theodor Stolojan, a declarat inaintea Biroului Politic…

- Partidul Național Liberal (PNL) a confirmat posibilitatea ca miniștrii implicați in campania pentru alegerile locale sa paraseasca Guvernul pentru a se dedica dinamicii electorale. Purtatorul de cuvant al PNL, Ionut Stroe , a declarat, luni, referitor la posibilitatea ca ministrii care candideaza la…