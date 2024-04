Jannik Sinner debutat bun la Madrid Jucatorul italian de tenis Jannik Sinner, principalul favorit, a debutat cu o victorie la turneul ATP Masters 1.000 de la Madrid, dotat cu premii totale de 7.877.020 de euro, invingandu-l sambata in turul secund pe compatriotul sau Lorenzo Sonego, cu 6-0, 6-3, informeaza AFP. Sinner, nr.2 mondial, si-a continuat seria de victorii impotriva compatriotilor sai, ajungand la 13-a. Sinner a venit la Madrid dupa 25 de victorii si doar doua infrangeri, in fata lui Alcaras si Tsitsipas. In optimile de finala, Sinner il va intalni pe invingatorul partidei dintre rusul Pavel Kotov si australianul Jordan… Citeste articolul mai departe pe cotidianul.ro…

Sursa articol si foto: cotidianul.ro

