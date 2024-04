Stiri pe aceeasi tema

- PSD și PNL, in fibrilații dupa ultimele sondaje privind candidatul la Primaria Capitalei. Se contureaza tot mai mult varianta retragerii lui Catalin Cirstoiu din cursa pentru Primaria Generala, pe fondul sondajelor de opinie nefavorabile și al scandalului de incompatibilitate in care este implicat managerul…

- Ministrul sanatații, Alexandru Rafila (62 de ani), profesor de microbiologie la Facultatea de Medicina Carol Davila, a declarat ca actualul candidat PSD-PNL la Primaria Capitalei, Catalin Cirstoiu (49 de ani), i-a spus ca i-a fost student.„Dansul mi-a spus ca a fost studentul meu. Eu am avut mii de…

- Fostul premier al Romaniei Ludovic Orban a vorbit luni la B1 TV despre noua dezvaluire care il vizeaza pe candidatul PSD-PNL la Primaria Capitalei, Catalin Cirstoiu, privind un posibil caz de conflict de interese si stare de incompatibilitate. Conform Hotnews , Corpul de Control al Guvernului a intocmit,…

- Dupa ce Cristian Popescu Piedone și-a anunțat candidatura la postul de edil al Capitalei, in presa au aparut mai multe atacuri la familia acestuia. Vizata este fiica sa, Ana Maria, care a inceput o cariera politica chiar in instituția condusa de tatal ei in perioada 2008-2015. Ea a ocupat postul de…

- Imagini inedite cu candidatul PSD-PNL la Primaria Capitalei! Dupa nominalizare, Catalin Cirstoiu s-a intors in sala de operațiiCandidatul PSD-PNL la Primaria Capitalei iși vede in continuare de activitatea sa de medic. In timp ce Nicușor Dan și alți politicieni și-au inceput in forța campania de…

- Liderii Coaliției de guvernare au decis, in ședința de luni, 18 martie, ca PNL și PSD sa-l susțina, drept candidat comun la funcția de primar general al Capitalei, la alegerile din anul 2024, pe medicul Catalin Cirstoiu, managerul Spitalului Universitar de Urgența și decan al Facultații de Medicina…

- Agentia Nationala de Integritate a constatat starea de conflict de interese de natura administrativa in cazul lui Cristian Victor Piedone Popescu, primarul Sectorului 5, Bucuresti. Potrivit ANI, in exercitarea atributiilor de primar, a emis si a semnat dispozitia de numire a ginerelui sau afin de gradul…

- Deputatul Emanuel Ungureanu din partea USR a solicitat Agenției Naționale de Integritate ( ANI ) sa efectueze o verificare amanunțita a averii procurorului-șef al Direcției Naționale Anticorupție (DNA), Marius Voineag. Ungureanu a depus o sesizare la ANI, susținand ca declarațiile de avere ale lui Voineag…