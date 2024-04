PSD și PNL, in fibrilații dupa ultimele sondaje privind candidatul la Primaria Capitalei. Se contureaza tot mai mult varianta retragerii lui Catalin Cirstoiu din cursa pentru Primaria Generala, pe fondul sondajelor de opinie nefavorabile și al scandalului de incompatibilitate in care este implicat managerul Spitalului Universitar din București. In aceste condiții, PSD și PNL cauta […] The post PSD și PNL, in fibrilații dupa ultimele sondaje privind candidatul la Primaria Capitalei: ”Trebuie discutat ce facem in campanie, nu putem ieși pe locul trei” appeared first on Puterea.ro .