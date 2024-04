Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Marcel Ciolacu a transmis un mesaj, atat partenerilor politici și de guvernare cat și alegatorilor, prin care le spune ca soluția politica pentru Romania in urmatorii ani este o alianța PSD-PNL. „Daca se va ajunge la un acord politic este posibil și acest scenariu (candidat comun la prezidențiale…

- Vi se pare normala toata invazia asta de gunoaie politice care nu este capabila sa serveasca nicio prioritate a Romaniei? Cit de morale și de scirboase sunt aceste partide care iși elimina din lideri pentru a lansa personaje scoase din palarie? Vi se pare normala aceasta incleștare oarba a doua partide…

- Conform liberalilor, PNL a pus Moldova pe harta marilor investiții, iar in guvernarea Ciuca preocuparea pentru reducerea decalajelor intre Moldova și alte zone istorice dezvoltate s-a vazut, in sfarșit, pe teren nu doar pe hartie, ca pana atunci. Liberalii amintesc, printre cele mai importante, primele…

- Conspirații și alegeri. Europarlamentarul Dragoș Pislaru: Partide romanești, instrumente intr-un razboi hibrid dus de Rusia Conspirații și alegeri: europarlamentarul Dragoș Pislaru a declarat la Alba24 ca unele partide romanești sunt de fapt instrumente intr-un razboi hibrid dus de Rusia. El a vorbit…

- PSD și PNL, intalnire cu miza majora: liste comune la alegeri, candidat unic la prezidențiale și nemulțumiri din teritoriu PSD și PNL se intalnesc miercuri pentru a lua o decizie in privința anului electoral 2024. Decizia luata astazi ar putea influența viața politica in Romania in urmatorii ani, pentru…

- Salariul minim european va fi implementat in Romania de la 1 ianuarie 2025. Primul pas: salariu minim net de 500 de euro Salariul minim european va fi implementat in Romania de la 1 ianuarie 2025 și nici un roman nu va mai caștiga sub 500 de euro net, transmite fostul ministru al Muncii, Marius Budai. …

- In aceste zile inspectorii sanitar-veterinari sunt in alerta dupa ce in județul Alba s-a descoperit un produs noconform. Ca urmare a situației, produsul a fost retras de urgenta din magazinele din Romania, inspectorii precizand ca este foarte periculos, iar recomandarea catre cei care au cumparat produsul…