Apple reduce preţurile iPhone-urilor în China, pe fondul concurenţei acerbe a Huawei Reducerile vin in timp ce gigantul tehnologic din SUA incearca sa-si apere pozitia pe piata de smartphone-uri de ultima generatie, unde se confrunta cu o concurenta crescanda din partea rivalilor locali precum Huawei. In perioada 20 mai – 28 mai, discountul este mai mare decat cel oferit de Apple in februarie. In timp ce cea mai mare reducere din campania din februarie a fost de 1.150 de yuani, de data aceasta reducerile sunt de pana la 2.300 de yuani. Cea mai mare reducere se aplica modelului iPhone 15 Pro Max de 1TB, in timp ce si alte modele inregistreaza reduceri semnificative de pret. De… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

