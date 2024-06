Stiri pe aceeasi tema

- Creșterea ofertei de petrol Cresterea ofertei globale de petrol va fi probabil mai lenta in acest an, a spus Rystad Energy intr-un raport publicat luni, cu o mare posibilitate pentru o incetinire suplimentara in 2025, relateaza Reuters . Firma de consultanta a citat recenta extindere a reducerilor voluntare…

- Arabia Saudita ofera 1,545 miliarde de actiuni Aramco, la pretul de 26,7 si 29 de riali, ceea ce inseamna ca ar strange aproape 12 miliarde de dolari la capatul superior al intervalului, potrivit unui document depus la autoritatile de reglementare. Acesta isi propune sa anunte pretul final pe 7 iunie.…

- Statele lumii au acumulat datorii de 315.000 miliarde de dolari, potrivit unui raport publicat de Institutul de Finante Internationale (IIF), citat de CNBC. Acest val al datoriilor globale reprezinta cea mai mare, cea mai rapida si mai larga crestere a datoriilor de la al Doilea Razboi Mondial, care…

- Acest val al datoriilor globale reprezinta cea mai mare, cea mai rapida si mai larga crestere a datoriilor de la al Doilea Razboi Mondial, care coincide cu pandemia de Covid-19. ”Aceasta crestere marcheaza a doua crestere trimestriala consecutiva si a fost determinata in primul rand de pietele emergente,…

- Nokia se pregateste sa incheie acordul, chiar daca Huawei din China a fost singurul furnizor al MEO de echipamente pentru reteaua de acces radio (RAN) 2G, 3G si 4G. Contractul a fost convenit, dar nu a fost inca semnat, iar un anunt este probabil sa vina inca de luna viitoare, potrivit surselor. MEO…

- Astfel, profitul net pentru perioada de trei luni incheiate la 31 martie a fost de 27,3 miliarde de dolari, in scadere fata de 31,9 miliarde de dolari pentru aceeasi perioada a anului trecut, a raportat compania. Cifra a fost in conformitate cu asteptarile analistilor, potrivit Reuters. Aramco si-a…

- SUA au impus sanctiuni impotriva Sovcomflot pe 23 februarie, deoarece Washingtonul incearca sa reduca veniturile Rusiei din vanzarile de petrol pe care le poate folosi pentru a-si sustine actiunile militare in Ucraina. Sanctiunile au afectat operatiunile companiei, ”limitandu-ne geografia si perspectivele…

- Guvernul de la Berna a confirmat miercuri, 10 aprilie, ca va gazdui la jumatatea lunii iunie o conferinta la nivel inalt care va dura doua zile si va avea drept scop obtinerea pacii in Ucraina, desi Moscova a anunțat in mod clar pana in prezent ca nu va participa, considerand ca Elvetia si-a pierdut…