OPEC+ prelungeşte reducerile mari ale producţiei de petrol până în 2025 Preturile petrolului se tranzactioneaza aproape de 80 de dolari pe baril, sub ceea ce au nevoie multi membri OPEC+ pentru a-si echilibra bugetul. Ingrijorarile legate de cresterea lenta a cererii in China, principalul importator de petrol, au afectat preturile, alaturi de cresterea stocurilor de petrol din economiile dezvoltate. Organizatia Tarilor Exportatoare de Petrol si aliatii condusi de Rusia, cunoscuti impreuna sub numele de OPEC+, au facut o serie de reduceri mari de productie de la sfarsitul anului 2022. Membrii OPEC+ reduc in prezent productia cu un total de 5,86 milioane de barili pe… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

