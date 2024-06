Creşterea ofertei globale de petrol încetinește în 2024 Creșterea ofertei de petrol Cresterea ofertei globale de petrol va fi probabil mai lenta in acest an, a spus Rystad Energy intr-un raport publicat luni, cu o mare posibilitate pentru o incetinire suplimentara in 2025, relateaza Reuters . Firma de consultanta a citat recenta extindere a reducerilor voluntare ale productiei de catre OPEC+, precum si previziunile de cerere neschimbate ale grupului. Cresterea totala asteptata a ofertei de petrol este acum mai aproape de 80.000 de barili pe zi (bpd) pentru 2024, comparativ cu 900.000 de barili pe zi la inceputul lunii, estimeaza Rystad. CONTEXT OPEC+… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

