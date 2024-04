Apple a reluat discuţiile cu OpenAI despre includerea tehnologiei AI generative a acesteia în noi funcţii ale telefoanelor iPhone Companiile au inceput sa discute termenii unui potential acord si modul in care functiile OpenAI ar fi integrate in urmatorul sistem de operare iPhone al Apple, iOS 18, se arata in raport, citand oameni familiarizati cu chestiunea. Apple si OpenAI nu au raspuns imediat solicitarilor Reuters de comentarii. Bloomberg a relatat luna trecuta ca Apple era in discutii pentru a licentia chatbotul Gemini al Google pentru noi functii iPhone. Apple nu a luat o decizie finala cu privire la partenerii pe care ii va folosi si ar putea ajunge la un acord atat cu OpenAI, cat si cu Google, sau sa aleaga un alt… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

