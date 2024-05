Stiri pe aceeasi tema

- Președintele PSD Brașov, senatorul Marius Dunca subliniaza importanța alegerilor locale pentru viitorul Județului Brașov și afirma ca rezultatul acestor alegeri va influența viața cetațenilor, in toate comunitațile. In acest sens, președintele PSD Brașov face apel la toți competitorii electorali sa…

- Comunicat. Biroul Electoral de Circumscripție (BEC) nr. 1 al Municipiului Arad aduce la cunoștința publica stabilirea numerelor de ordine de pe buletinele de vot la... The post BEC va trage la sorți numerele de ordine de pe buletinele de vot pentru alegerile locale appeared first on Special Arad · ultimele…

- Partidul Social Democrat, organizația Gherla, și-a depus sambata, 27 aprilie, la Biroul Electoral de Circumscripție, dosarele de candidaturi pentru funcțiile de consilier local și primar, pentru alegerile locale din 9 iunie. Candidatul PSD pentru funcția de primar este Vasile Bagacean (34 de ani). Lista…

- Pe 9 iunie au loc alegeri locale și europarlamentare. Biroul Electoral Central a anunțat luni ca, in urma tragerii la sorți efectuate de catre președintele BEC, a fost stabilit numarul de ordine de pe buletinele de vot a partidelor politice, alianțelor electorale, alianței politice, a organizației cetațenilor…

- Peste 4000 de oameni au participat, astazi, la Sala Palatului din Bucuresti, la Consiliul National al Partidului Umanist Social-Liberal (PUSL). Umanistii au prezentat, in cadrul evenimentului, lista candidatilor la alegerile europarlamentare, dar si candi

- Surpriza cea mai mare este ca Ramona Chiriac , șefa Reprezentanței Comisiei Europene la București, nu mai apare in fruntea listei candidaților la europarlamentare, așa cum se anunțase. Conducerea PNL a stabilit astazi o noua lista a candidaților pentru alegerile europarlamentare. De pe cea veche a disparut…

- PNL Constanța și-a anunțat candidații pentru cele mai importante funcții la alegerile locale din 2024: Vergil Chițac pentru Primaria Municipiului Constanța și Florin Mitroi, actualul primar din comuna Valu lui Traian, pentru președinția Consiliului Județean, transmite PNL Constanța printr-un comunicat…

- PNL il susține pe Sebastian Burduja pentru Primaria Capitalei , acesta fiind testat in sondajele interne ale liberalilor. Insa, este luat in calcul și fostul fotbalist Ionuț Lupescu, conform anunțului liderului PNL Nicolae Ciuca.Pe de alta parte, la PSD, fostul primar Gabriela Firea a spus ca beneficiaza…