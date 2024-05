Stiri pe aceeasi tema

- Castigatorul Eurovision primeste trofeul oficial din sticla al concursului, care are forma unui microfon clasic, cu detalii pictate. De asemenea, castigatorul primeste dreptul de a gazdui concursul in anul urmator.Nemo a spart premiul fragil la scurt timp dupa ce i-a fost inmanat, dar a primit unul…

- Eurovision Song Contest, editia 68, organizata la Malmo, a fost castigata de Nemo, reprezentantul Elveției in varsta de 24 de ani, cu melodia „The Code". Iata ce s-a intamplat cu trofeul pe care l-a primit!

- Eurovision Song Contest, editia 68, organizata la Malmo, a fost castigata de Elvetia, prin Nemo, 24 de ani, cu melodia „The Code”. Primind trofeul de... The post Caștigatorul Eurovision 2024, elvețianul Nemo, a spart trofeul pe scena. Ediția 2024 a fost controversata din cauza razboiului din Gaza appeared…

- Castigatorul Eurovision 2024 a spart trofeul Eurovision Song Contest 2024 , editia 68, organizata la Malmo, a fost castigata de Elvetia, prin Nemo, 24 de ani, cu melodia „The Code”. Artistul a spart trofeul cand l-a asezat pe scena, dar a primit altul de la organizatori, scrie Reuters . Castigatorul…

- Nemo a castigat duminica Eurovision pentru Elvetia cu „The Code", un cantec foarte personal despre a fi non-binar. La doar cateva minute dupa ce a fost desemnat marele caștigator, reprezentantul Elveției a spart trofeul.

- Eurovision Song Contest 2024, editia 68, organizata la Malmo, a fost castigata de Elvetia, prin Nemo, 24 de ani, cu melodia The Code. Artistul a spart trofeul cand l-a asezat pe scena, dar a primit altul in schimb, relateaza Reuters, citat de News.ro.Castigatorul Eurovision primeste trofeul oficial…

- Moneda nationala s-a depreciat, marti, in raport cu euro, pana la un curs de 4,9682 lei, in crestere cu 0,04 bani (+0,01%) fata de cotatia anterioara, de 4,9678 lei, conform datelor Bancii Nationale a Romaniei (BNR). Totodata, in raport cu dolarul, valoarea leului a crescut, moneda americana fiind cotata…

- Printr-o decizie istorica, scena muzicala techno din Berlin a fost recunoscuta oficial ca parte a patrimoniului cultural al UNESCO. Anunțul vine ca o piatra de hotar semnificativa pentru cultura vibranta a muzicii electronice din oraș, marcand o realizare importanta pentru creatorii, artiștii, operatorii…