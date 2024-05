Castigatorul Eurovision 2024 a spart trofeul Eurovision Song Contest 2024 , editia 68, organizata la Malmo, a fost castigata de Elvetia, prin Nemo, 24 de ani, cu melodia „The Code”. Artistul a spart trofeul cand l-a asezat pe scena, dar a primit altul de la organizatori, scrie Reuters . Castigatorul Eurovision a primit trofeul oficial din sticla al concursului, care are forma unui microfon cu detalii pictate. Nemo a spart premiul fragil la scurt timp dupa ce i-a fost inmanat, dar a primit unul nou pentru a-l inlocui. Elvetia a primit dreptul de a gazdui concursul in anul urmator. „Nu am spart…