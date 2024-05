Stiri pe aceeasi tema

- Elveția a ciștigat finala Eurovision 2024, care s-a desfașurat simbata seara la Malmo, Suedia. Piesa The Code, interpretata de Nemo din Elveția a devenit ciștigatoarea concursului Eurovision 2024, acumulind 591 de puncte. Trofelul i-a fost inminat ciștigatorului de cintareața suedeza Loreen. Pe locul…

- Finala Eurovision 2024 a avut loc sambata seara, 11 mai, in Suedia, la Malmo! Ediția cu numarul 68 a concursului muzical a fost una senzaționala și plina de emoții. In finala s-au calificat 26 de țari, care s-au luptat pentru ravnitul trofeu Eurovision. Marele caștigator al serii a fost desemnat. Elveția…

- Elveția a caștigat Eurovision 2024. Iata clasamentul finalei! VIDEO Finala Eurovision 2024 a avut loc sambata, 11 mai, la Malmo, Suedia. 25 de tari s-au intrecut pentru marele trofeu, dupa ce reprezentantul Olandei a fost descalificat cu doar cateva ore inainte de marea finala. Melodiile intrate in…

- O seara incendiara a fost pe scena Eurovision Song Contest 2024 din Malmo. Din cele 16 țari care s-au prezentat, alte 10 au acces in marea finala de simbata, inclusiv Elveția, una din favorite la ciștigarea trofeului, noteaza Noi.md cu referire la tv8. Printre țarile care s-au mai calificat din semifinala…

- O seara incendiara a fost pe scena Eurovision Song Contest 2024 din Malmo. Din cele 13 țari care s-au prezentat, alte 10 au acces in marea finala de simbata, inclusiv Elveția, una din favorite la ciștigarea trofeului. Printre țarile care s-au mai calificat din semifinala a doua, se numara: Letonia,…

- Astazi va avea loc prima semifinala Eurovision 2024, la Malmo. Interpreta Natalia Barbu, care ne va reprezenta țara in acest an, va urca a 11 in prima semifinala. Natalia Barbu va interpreta piesa „In the middle”. Intr-un clip video postat pe pagina Eurovision din Tik Tok, artista a marturisit ca deși…

- Concursul Eurovision, un festival muzical urmarit de aproximativ 200 de milioane de oameni, incepe duminica la Malmo, in Suedia, cu gala "covorului turcoaz", in ceea ce fanii spun ca este un an deschis, cu sase de tari care au sanse la titlu. Casele de pariuri indica Croatia, Elvetia si Ucraina drept…

- Olly Alexander a lansat piesa “DIZZY”, prin care va reprezenta Marea Britanie la legendarul Eurovision Song Contest, ce are loc la Malmo, Suedia, pe 11 mai. Scrisa de Olly și de producatorul electronic Danny L Harle, „Dizzy” este acea goana imbatatoare pe care o simți cu cineva nou; emoțiile sale intense…