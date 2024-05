Stiri pe aceeasi tema

- ■ timp de o saptamana romașcanii s-au bucurat de manifestarile organizate de Primarie, in cadrul celei de a XIV-a ediții a acestui eveniment comunitar de excepție ■ manifestarile au inclus acțiuni culturale, sportive, religioase, științifice, la care au participat sute de persoane ■ manifestarile au…

- La data de 4 mai a.c., in jurul orei 05:20, polițiștii din cadrul Biroului Județean Poliție Transporturi Neamț au fost sesizați despre producerea unui accident feroviar, in localitatea Sabaoani. In urma cercetarilor efectuate de polițiști a rezultat ca trenul Regio, care circula pe ruta Bacau- Iași,…

- ■ cheia unui apartament a fost copiata la un service, dublura fiind folosita la spargerea locuinței persoanei care-și lasase mașina la reparat Cadrele Politiei municipiului Roman au fost sesizate, la data de 8 aprilie 2024, in jurul orei 15.00, de catre un barbat, in varsta de 71 de ani, din orasul…

- Astazi, 22 aprilie, la ora 12:00, a avut loc depunerea candidaturilor Partidului Național Liberal la Biroul Electoral al Județului Neamț din sala „Ion Creanga” a Palatului Administrativ. Delegația PNL Neamț condusa de președintele George Lazar a depus candidaturile pentru președinția CJ Neamț și lista…

- Omul de afaceri Cosmin Balan este candidatul PNL Neamt pentru functia de primar al comunei Alexandru cel Bun. In varsta de 42 ani si tata a 4 copii, Cosmin Balan s-a nascut, a crescut si si-a dezvoltat intreaga cariera in comuna Alexandru cel Bun. Acum vrea sa intoarca experienta acumulata comunitatii…

- ■ ea a facut rocada cu Eduard Minuț, care a demisionat din postul recent ocupat ■ Intr-o mișcare interesanta de politica locala, Florentina Luca Moise, fost inspector general școlar, a fost numita astazi, 19 martie a.c., vice-primar de Piatra Neamț, pe postul ocupat de Eduard Minuț. Acesta a demisionat…

- Candidatul PNL Neamț pentru Primaria orașului Bicaz, Iulian Matasa și-a marit echipa cu consilierul local USR, Adrian Sapunaru și omul de afaceri Viorel Ursu, din Bicaz, Liderul liberalilor nemțeni a apreciat ca acest lucru va aduce plus valoare proiectelor pe care Iulian Matasa le are in vedere și…

- ■ Nicolae Ciuca a prezentat la Piatra Neamț oferta partidului pentru cinci localitați relevante din județ ■ Cei cinci candidați propuși de liberali sunt: ca primar pentru municipiul Piatra-Neamț, domnul Andrei Carabelea; domnul deputat Leoreanu, candidat la funcția de primar din Roman; domnul Iulian…