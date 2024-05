Stiri pe aceeasi tema

- Joi, 23 mai, intr-o conferința de presa a Primariei Pitești, primarul Cristian Gentea a confirmat: Dani Coman va fi noul președinte de la FC Argeș. Citește și: Furtuna la FC Argeș! Mihai Foamete și-a dat demisia! Vine Dani Coman Edilul a spus: „Mi-l doresc de doi ani. In momentul de fața și-a dat acordul…

- Dupa un maraton pe la mai multe ministere din București primarul municipiului Suceava, Ion Lungu, a venit cu o veste pozitiva pentru cetațeni: pana la finele lunii mai se va semna contractul de finanțare pentru parcul fotovoltaic de 10 milioane de euro. ”La inceputul saptamanii am fost la mai multe…

- La deschiderea Simfoniei Lalelelor din acest an, Cristian Gentea, primarul municipiului Pitești, i-a salutat vineri, 19 aprilie, de pe scena Filarmonicii din Pitești, și pe reprezentanții domeniului sportiv, printre aceștia numarandu-se Gica Dobrin, soția legendarului Nicolae Dobrin, precum și Nebojsa…

- Nebojsa Vidic: “Nimeni nu a crezut in noi, nici macar lumea din Pitești. Dar ințeleg deoarece seria de patru infrangeri consecutive, incheiata cu cea impotriva echipei pe care am intalnit-o in prima runda de playoff, nu promitea nimic din partea noastra. Dupa incheierea seriei pot spune ca echipa mai…

- Echipa de management a Primariei Pitești, in frunte cu primarul Cristian Gentea, s-a intalnit marți seara cu reprezentanții locuitorilor din cartierele Banat și Exercițiu. Azi se vor purta discuții cu cei din Craiovei și Razboieni. „Accent pe dialog, intalniri fața in fața, propuneri de la concetațeni,…

- La 30 de ani de apariție neintrerupta a „Jurnalului de Argeș”, primarul Piteștiului, dl Cristian Gentea, a ținut sa ne felicite pentru intreaga noastra activitate facuta cu pasiune și responsabilitate.„In calitate de primar al Piteștiului, dar și ca cititor de presa, sunt onorat sa va transmit astazi,…

- Lovitura de teatru! Dupa cele 26 de ha din Parcul Trivale, descoperite la Arhivele Statului in urma cu doua saptamani ca aparținand Primariei Pitești, cu act de proprietate inca din 1906, primarul Cristian Gentea a perseverat și a cerut ca arhivele sa fie scotocite in continuare pentru aflarea intregului…

- Primarul municipiului Pitești, Cristian Gentea, iși manifesta sprijinul pentru copiii și tinerii cu autism din cadrul Asociației Parinților Copiilor cu Autism Argeș și indeamna factorii decizionali la acțiune. „Transmit un cald mesaj de susținere și ințelegere pentru persoanele cu autism, care trebuie…