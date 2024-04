Stiri pe aceeasi tema

- Nebojsa Vidic: “Nimeni nu a crezut in noi, nici macar lumea din Pitești. Dar ințeleg deoarece seria de patru infrangeri consecutive, incheiata cu cea impotriva echipei pe care am intalnit-o in prima runda de playoff, nu promitea nimic din partea noastra. Dupa incheierea seriei pot spune ca echipa mai…

- FC Argeș incheie seria cu Rapid și merge in semifinalele Ligii Naționale de Baschet Masculin. In semifinalele ligii, FC Argeș o va intalni pe U-BT Cluj-Napoca. ’’Ce victorie a echipei noastre de baschet intr-o atmosfera superba creata de piteșteni! Tuturor le mulțumesc! Ne-am calificat in semifinalele…

- Seria dintre FC Argeș Basketball și Rapid București se muta la Pitești. Play-off-ul Ligii Naționale a inceput bine pentru vulturi, iar aceștia au șansa de a se califica in semifinalele campionatului chiar in fața propriilor suporteri. Citește și Reținuți de polițiștii piteșteni in urma unei agresiuni…

- FC Argeș Basketball a pornit cu o victorie in seria impotriva Rapidului, din play-off-ul Ligii Naționale. In meciul desfașurat in seara zilei de miercuri, 10 aprilie, in capitala, alb-violeții au invins cu 78-76, autorul coșului decisiv – din ultima secunda! – fiind KeShawn Curry (foto). Citește și:…

- Miercuri, 20 martie, FC Argeș Basketball a intalnit-o pe teren propriu, la Pitești Arena, pe U-BT Cluj-Napoca, intr-un meci din etapa a 25-a a Ligii Naționale de Baschet Masculin. Citește și: Programul echipelor CS Mioveni și FC Argeș din play-off-ul și play-out-ul Ligii secunde Intr-o sala plina, cu…

- „Astazi, 15 martie, Gica Dobrin implineste o frumoasa varsta. Alaturi de marele nostru campion, timp de 41 de ani, au fost un cuplu de aur! Nicolae Dobrin este viu in memoria Piteștiului pe care l-a iubit și l-a onorat! Ii uram doamnei sale „La mulți ani!” alaturi de familie, viața liniștita și numai…

- Echipa de baschet a Piteștiului se comporta foarte bine in actuala stagiune a Ligii Naționale de Baschet Masculin, obținand o noua victorie, de data aceasta la CSM Corona Brașov. Iata ce spune antrenorul argeșenilor: Nebojsa Vidic: ”Luam aceasta parte ca un nou campionat. Orice inceput poate fi considerat…

- Cladirea fostei Policlinici a companiei CFR, de pe bulevardul Republicii din Pitești, e scoasa la vanzare. Oferta proprietarilor este de 420.000 de euro. Fiind monument istoric, din 1904, legea prevede ca mai intai sa fie intrebate autoritațile locale daca iși doresc sa achiziționeze imobilul. Direcția…