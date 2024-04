Stiri pe aceeasi tema

- FC Argeș incheie seria cu Rapid și merge in semifinalele Ligii Naționale de Baschet Masculin. In semifinalele ligii, FC Argeș o va intalni pe U-BT Cluj-Napoca. ’’Ce victorie a echipei noastre de baschet intr-o atmosfera superba creata de piteșteni! Tuturor le mulțumesc! Ne-am calificat in semifinalele…

- FC Argeș Basketball a terminat in trei meciuri seria cu Rapid București din primul tur al play-off-ul Ligii Naționale de Baschet Masculin. Sosiți acasa dupa doua victorii in partidele din capitala, alb-violeții au caștigat cu 81-63 (44-30, la pauza mare) și la Pitești Arena, in seara de marți, 16 aprilie,…

- Așa cum v-am informat, CS Rapid București – FC Argeș Pitești a fost meciul de vineri, 12 aprilie, al seriei din playoff-ul Ligii Naționale de Baschet Masculin. Iar formația alb-violeta a obținut din nou victoria in deplasare, cu scorul 79-73, ajungand la un pas de semifinalele campionatului. Citește…

- FC Argeș Basketball a pornit cu o victorie in seria impotriva Rapidului, din play-off-ul Ligii Naționale. In meciul desfașurat in seara zilei de miercuri, 10 aprilie, in capitala, alb-violeții au invins cu 78-76, autorul coșului decisiv – din ultima secunda! – fiind KeShawn Curry (foto). Citește și:…

- Play-off-ul Ligii Nationale de Baschet Masculin debuteaza miercuri, 10 aprilie. FC Arges Basketball va disputa sfertul de finala cu Rapid Bucuresti, primele doua meciuri disputandu-le pe terenul feroviarilor.

- Miercuri, 20 martie, FC Argeș Basketball a intalnit-o pe teren propriu, la Pitești Arena, pe U-BT Cluj-Napoca, intr-un meci din etapa a 25-a a Ligii Naționale de Baschet Masculin. Citește și: Programul echipelor CS Mioveni și FC Argeș din play-off-ul și play-out-ul Ligii secunde Intr-o sala plina, cu…

- Oficialii Clubului Sportiv Municipal Ploiesti si Mihai Popa au ajuns la un acord privind rezilierea amiabila a contractului antrenorului echipei de baschet seniori a clubului. „Din pacate, ultimele rezultate din campionat ne-au condus catre aceasta decizie, pe care am luat-o cu strangere de inima dupa…

- Dupa debutul cu victorie in Top 10, pe terenul Coronei Brașov, in prima etapa din faza a doua a Ligii Naționale de Baschet Masculin, și dupa infrangerea din al doilea meci disputat sambata, 3 februarie, tot in deplasare, in fata U-BT Cluj-Napoca, FC Argeș Basketball revine acasa pentru o partida-spectacol.…