Persoanele care pot rezolva astfel de puzzle-uri sub presiunea timpului arata ca au un grad de inteligența ridicat și o atenție deosebita la detalii. Poți afla ce este in neregula in aceasta imagine cu fetița care iși plimba cainele in ploaie? Ai la dispoziție opt secunde. Descopera greșeala in opt secunde Ești pregatit pentru un […] The post Ce este in neregula in imaginea cu fetița care iși plimba cainele in ploaie? Ai la dispoziție 8 secunde sa rezolvi testul de inteligența din parc appeared first on Playtech Știri .