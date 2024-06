Stiri pe aceeasi tema

- Trupa Teatrului Maghiar din Timișoara intra intr-o binemeritata vacanța pana la toamna, cand va incepe o noua stagiune și se va reintalni cu spectatorii. Ultimul spectacol din aceasta stagiune este „Pasarile”, in regia lui Kokan Mladenovic, și va fi prezentat joi, 20 iunie, in Sala Mare a instituției,…

- S-a incheiat cu succes cea mai recenta ediție a Festivalului Euroregional de Teatru TESZT. Ultimele spectacole au avut loc duminica. Evenimentul a fost organizat de Teatrul Maghiar de Stat „Csiky Gergely” din Timișoara.

- In aceasta seara, de la ora 19:00, pe scena Teatrului National de Opera si Balet "Oleg Danovski" se va desfasura spectacolul de opera "Don Giovanni" de W.A. Mozart. Regia artistica: BEATRICE RANCEAScenografia: CONSTANTIN CIUBOTARIUCostume: DOINA LEVINTZA Solisti DOMINIC CRISTEA ndash; Bucuresti, MARIUS…

- Ziua Europei este marcata, joi, in Timisoara, prin mai multe evenimente cultural-sportive, cel mai asteptat fiind spectacolul extraordinar organizat de Casa de Cultura a Municipiului, "Uniti in diversitate", unde sunt asteptati solistii romani Nico, Cezar Ouatu si artista britanica Sonique, potrivit…

- Teatrul Maghiar de Stat „Csiky Gergely” organizeaza in perioada 19-26 mai a XV-a ediție a Festivalului Euroregional de Teatru – TESZT, pentru care s-au pus in vanzare online, din data de 1 mai, la adresa https://ticket.tm-t.ro/ro și la casieria teatrului, dupa Sarbatorile Pascale. Prețul este de 50…

- Spectacolul „Cercul de creta caucazian”, dupa textul celebrului dramaturg Bertolt Brecht, in regia lui Harsanyi Zsolt, va avea premiera in 19 aprilie, de la ora 19:00 in sala Studio a Teatrului Maghiar, urmatoarea reprezentație fiind programata in 20 aprilie. „Cercul de creta caucazian”, o poveste plina…

- Echipa Teatrului Maghiar de Stat „Csiky Gergely” din Timișoara lucreaza la o noua premiera. Este vorba despre spectacolul „Cercul de creta caucazian", dupa textul celebrului dramaturg german Bertolt Brecht, in regia lui Harsanyi Zsolt.

- Teatrul maghiar „Csiky Gergely” organizeaza un concurs de creație inspirat de spectacolul de marionete „Copiii Mamei Badu”, intitulat „Impreuna cu mama”, destinat copiilor cu varste cuprinse intre 4 și 11 ani, pe trei grupe de varsta, care pot participa cu cate o lucrare in orice tehnica, de format…