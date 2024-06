Stiri pe aceeasi tema

- Comuna Sag a indeplinit condițiile și a caștigat finanțarea europeana prin PNRR pentru construirea unei noi unitați de invațamant. Urmeaza acum sa fie semnat contractul de finanțare, a anuntat primarul comunei, Flavius Rosu, iar in aproximativ doi ani, Șagul va deține o școala noua. Proiectul este…

- Contractul se inscrie in proiectul cu finantare europeana "Dotarea cu mobilier, materiale didactice si echipamente digitale a Scolii Gimnaziale laquo;George Cosbucraquo; 23 Augustldquo;.Primaria 23 August cauta firma care sa livreze echipamente ITamp;C si licente software pentru dotarea salilor de clasa,…

- Primarul municipiului Focsani, Cristi Valentin Misaila, a semnat, joi, contractul pentru achizitia de echipamente IT, materiale didactice si mobilier in scoli, in cadrul unui proiect in valoare de 9,2 milioane de lei, finantat prin Planul National de Redresare si Rezilienta (PNRR). Lista echipamentelor…

- Mircea Fechet, ministrul mediului, a declarat, duminica, la Masa Rotunda de Business și Investiții in Romania, eveniment organizat de publicația britanica The Economist, ca țara noastra pierde anual 1.000 de hectare de teren arabil din cauza deșertificarii din sudul țarii, relateaza Digi24.„Am fost…

