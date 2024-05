Stiri pe aceeasi tema

- Produsul de 50 de bani care curata rapid și simplu ochiurile de la aragaz! Cine ar fi crezut ca acest produs poate fi folosit și pentru a scapa de petele de grasime acumulate la ochiurile aparatului de gatit. Spuneți adio soluțiilor costisitoare din comerț ale caror rezultate nu sunt tocmai cele mai…

- Odata cu venirea verii și temperaturilor mari apar și muștele. Pentru majoritatea oamenilor, cei mai enervanți sunt țanțarii. Daca plasele obișnuite de la geam nu fac fața, exista o soluție pe care o poți prepara acasa, din doar doua ingrediente, care te va scapa de aceasta problema. Scapa de muște…

- Celebra vedeta Gabriela Cristea se pare ca nu are o perioada buna, cel puțin in raport cu fanii sai. Recent, vedeta a fost taxata dur pentru felul in care arata acum, iar fanii nu se așteptau sa apara așa. Gabriela Cristea nu are o perioada buna Gabriela Cristea, vedeta Kanal D, a luat in greutate […]…

- Hailey Bieber, soția lui Justin Bieber, a anunțat pe rețelele de socializare ca așteapta primul copil. Solistul celebru și soția lui au postat mai multe poze pe Instagram prin care au facut anunțul cel mare. Dupa vestea cea mare a celor doi, Selena Gomez a postat un mesaj neașteptat pe rețelele de socializare.…

- Așa cum am mai spus, finalul lunii aprilie este o perioada extrem de buna pentru a te apuca de gradinarit, exceptand bineințeles capriciile vremi. Este perioada buna pentru a cultiva usturoiul de primavara, dar este important de știut la ce distanța se planteaza usturoiul de primavara, dar și ce trebuie…

- Deși avem grija de incalțarile noastre și le protejam cum știm noi mai bine, tot apar cute pe acestea. Sunt inestetice și deranjante vizual, motiv pentru care, de multe ori, tindem sa inlocuim perechea de pantofi preferata. Exista, insa, o soluție in acest sens, care ne scapa complet de aceasta problema.…

- Cum scapi de mirosul de pisica din casa. Multe persoane au animaluțele in casa, insa nu agreaza deloc mirosul lasat de acestea, in special cel lasat de pisica. Este evident ca acest miros este persistent in apartament și nu știi cum sa-l elimini cat mai repede. Noi va dezvaluim cum scapi de mirosul…

- Primavara aduce cu sine nu doar o explozie de culori in natura, ci și o varietate de plante verzi, bogate in nutrienți esențiali pentru sanatatea noastra. Printre primele plante care iși fac simțita prezența se numara și leurda. Aceasta planta nu doar ca este delicioasa, ci este și o adevarata comoara…