Ucraina trimite pe front primii deținuți Un tribunal ucrainean a ordonat miercuri eliberarea primilor detinuti care s-au oferit voluntari pentru a lupta pe front, in virtutea unei noi legi care vizeaza mobilizarea mai multor militari pentru a face fata invaziei ruse, informeaza AFP. Potrivit autoritatilor ucrainene, peste 3.000 de detinuti si-au exprimat dorinta de a intra in randurile armatei in schimbul eliberarii. Un tribunal din orasul Hmelnitki, in vestul Ucrainei, a anuntat ca a aprobat marti eliberarea a doi dintre ei, un barbat nascut in anul 2000 si un altul nascut in 1981, ambii condamnati pentru furt, urmand ca acestia sa… Citeste articolul mai departe pe cotidianul.ro…

