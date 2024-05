Eurovision Song Contest, editia 68, organizata la Malmo, a fost castigata de Elvetia, prin Nemo, 24 de ani, cu melodia „The Code”. Primind trofeul de la Loreen, el a spus: „Sper ca acest concurs sa se ridice la inaltimea promisiunilor sale si sa lupte pentru demnitate si pace”. Artistul a spart trofeul cand l-a asezat pe scena. Pentru prima data in istorie, o tara a fost descalificata din competitie, dupa ce cantaretul si rapperul olandez Joost Klein a fost exclus din spectacolul principal din cauza unui incident in care a fost implicata o femeie din echipa de productie. Un protestatar a fost…