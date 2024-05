Stiri pe aceeasi tema

- Eurovision Song Contest, editia 68, organizata la Malmo, a fost castigata de Elvetia, prin Nemo cu melodia "The Code". Primind trofeul de la Loreen, el a spus: "Sper ca acest concurs sa se ridice la inaltimea promisiunilor sale si sa lupte pentru demnitate si pace". Pentru prima data in istorie, o tara…

- Elveția a caștigat Eurovision 2024. Iata clasamentul finalei! VIDEO Finala Eurovision 2024 a avut loc sambata, 11 mai, la Malmo, Suedia. 25 de tari s-au intrecut pentru marele trofeu, dupa ce reprezentantul Olandei a fost descalificat cu doar cateva ore inainte de marea finala. Melodiile intrate in…

- Mii de oameni protesteaza sambata la Malmo impotriva participarii Israelului la Eurovision Song Contest, precum și impotriva razboiului din Gaza umbrind finala concursului, relateaza Reuters. Slimane, candidatul Franței la Eurovision, și-a intrerupt pentru scurt timp prestația in timpul repetițiilor…

- O seara incendiara a fost pe scena Eurovision Song Contest 2024 din Malmo. Din cele 16 țari care s-au prezentat, alte 10 au acces in marea finala de simbata, inclusiv Elveția, una din favorite la ciștigarea trofeului, noteaza Noi.md cu referire la tv8. Printre țarile care s-au mai calificat din semifinala…

- O seara incendiara a fost pe scena Eurovision Song Contest 2024 din Malmo. Din cele 13 țari care s-au prezentat, alte 10 au acces in marea finala de simbata, inclusiv Elveția, una din favorite la ciștigarea trofeului. Printre țarile care s-au mai calificat din semifinala a doua, se numara: Letonia,…

- Ministerul Afacerilor Externe (MAE) al Republicii Moldova a venit cu un mesaj in contextul evoluției din aceasta seara la Eurovision a interpretei Natalia Barbu, noteaza Noi.md. "Astazi, de la ora 22:00, are loc prima semifinala a Eurovision Song Contest 2024 - unul dintre cele mai cunoscute evenimente…

- Concursul Eurovision, un festival muzical urmarit de aproximativ 200 de milioane de oameni, incepe duminica la Malmo, in Suedia, cu gala "covorului turcoaz", in ceea ce fanii spun ca este un an deschis, cu sase de tari care au sanse la titlu. Casele de pariuri indica Croatia, Elvetia si Ucraina drept…

- Un american din statul Oregon a castigat peste 1,3 miliarde de dolari la loteria Powerball. Jackpotul al optulea ca valoare din istoria tarii, noteaza Reuters, citat de Agerpres.ro. . Loteria Powerball a anuntat numerele castigatoare duminica, bilele albe extrase fiind 22, 27, 44, 52 si 69, iar cea…