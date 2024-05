Stiri pe aceeasi tema

- Manchester City a ”intrat in cartile de istorie” cu al patrulea titlu consecutiv de campioana a Angliei la fotbal, a afirmat, duminica, mijlocasul ofensiv Phil Foden, care, la varsta de 23 de ani, numara sase titluri in Premier League, informeaza AFP. „Este dificil sa spui cuvinte potrivite pentru ce…

- Julen Lopetegui (57 de ani) va fi instalat antrenor la West Ham. Comentatorul sportiv Ion Alexandru a afirmat la emisiunea Premier GSP ca nu l-ar fi acceptat pe spaniol la niciun club din Premier League, avand in vedere modul in care acesta a plecat de la Wolves inaintea sezonului 2023/2024. Pe 8 august…

- Tehnicianul lui Arsenal Londra, Mikel Arteta, a declarat ca spera ca fostul sau antrenor David Moyes le va putea da o mana de ajutor "tunarilor" in cursa pentru titlu in Premier League, cand West Ham United va juca pe terenul liderului Manchester City in ultima etapa a sezonului, scrie Reuters, potrivit…

- Ederson, portarul lui Manchester City, a suferit o fractura a orbitei drepte și nu va putea juca in ultima etapa din Premier League, duminica, impotriva lui West Ham United, și nici in finala Cupei Angliei. Cu o victorie, duminica, in fața lui West Ham United, Manchester City poate tranșa duelul la…

- Fara angajament din august 2023, Julen Lopetegui, fostul selecționer al Spaniei și antrenor al celor de la Real Madrid și-a dat acordul pentru a prelua banca tehnica a englezilor de la West Ham United, conform BBC.

- Manchester City și Wolverhampton sunt fața in fața in aceasta seara, de la ora 19:30, intr-o partida din runda #36 din Premier League. Duelul de pe „Etihad” e liveTEXT pe GSP.ro și in direct la Digi Sport 3. AICI, programul, rezultatele și marcatorii etapei din Premier League. Lupta pentru titlul din…

- Echipa Aston Villa, ocupanta locului al patrulea in campionatul de fotbal al Angliei, a fost salvata de VAR in finalul meciului cu formatia West Ham United, scor 1-1, disputat duminica la Londra, in cadrul etapei a 29-a din Premier League, potrivit Agerpres West Ham a deschis scorul in prima repriza,…

- Sferturile Cupei Angliei (FA Cup) au debutat cu o surpriza de proporții: Coventry, locul 8 in liga a doua, a caștigat acasa la Wolves, 3-2, și i-a eliminat pe „lupi” din competiție! Primul „sfert” din Cupa Angliei le-a pus fața in fața pe Wolves (locul 9 in Premier League) și Coventry (locul 8 in Championship),…